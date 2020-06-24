Немецкий производитель автомобилей Audi разорвал договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая около восьми лет была амбассадором компании в России. Причиной послужили негативные высказывания Собчак в соцсетях об антирасистских протестах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда.

"Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой", - отметили в компании.

Вероятно, под расизмом Собчак в немецкой компании имеют в виду ее пост в Instagram, в котором телеведущая возмутилась погромами магазинов во время акций протеста в США и наоборот выступила против.

"Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина "Луи Вьюттон" в центре ЛА и уничтожением чужой частной собственности?.. Никто не хочет бороться за то, чтобы не было бедных - это сложно и трудновыполнимо, бороться за то, чтобы не было богатых - весело и приятно. И сумку можно под шумок дорогую спи@дить", - написала Собчак три недели назад.

На Западе в последнее время часто видят расизм там, где его не подразумевали. Например, компанию Nivea как-то порицали за расизм после публикации рекламы, в которой темнокожая девушка после пользования кремом становится белой.

А бывшего капитана "Барселоны" обвинили в расизме за фото с крашеными волхвами.