Ксения Собчак потеряла контракт после критики мародеров "черного майдана". Видео
Немецкий производитель автомобилей Audi разорвал договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая около восьми лет была амбассадором компании в России. Причиной послужили негативные высказывания Собчак в соцсетях об антирасистских протестах.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда.
"Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой", - отметили в компании.
Вероятно, под расизмом Собчак в немецкой компании имеют в виду ее пост в Instagram, в котором телеведущая возмутилась погромами магазинов во время акций протеста в США и наоборот выступила против.
"Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина "Луи Вьюттон" в центре ЛА и уничтожением чужой частной собственности?.. Никто не хочет бороться за то, чтобы не было бедных - это сложно и трудновыполнимо, бороться за то, чтобы не было богатых - весело и приятно. И сумку можно под шумок дорогую спи@дить", - написала Собчак три недели назад.
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Я категорически против расизма,жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь ,обьясните мне пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина луи вьюттон в центре ЛА и уничтожением чужой частной собственности? и лозунгом «eat the rich»? А я вам скажу:потому что любая революция в итоге про это. Точки входа в революцию разные,предлоги и поводы тоже,но если бы Парфюмер Зюскинда сделал бы дистиллированную выжимку из «Революции» то остался бы ничем незамутненный смысл любого вооруженного народного восстания- EAT THE RICH. Потому что если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира,то надо этот мир разрушить. Никто не хочет бороться за то,чтобы не было бедных-это сложно и трудновыполнимо,бороться за то,чтобы не было богатых -весело и приятно. И сумку можно под шумок дорогую спиздить.
На Западе в последнее время часто видят расизм там, где его не подразумевали. Например, компанию Nivea как-то порицали за расизм после публикации рекламы, в которой темнокожая девушка после пользования кремом становится белой.
А бывшего капитана "Барселоны" обвинили в расизме за фото с крашеными волхвами.