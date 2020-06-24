На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу из-за чего в Днепр льется большой поток воды.

Видео с места происшествия опубликовало издание dtp.kiev.ua.

По словам очевидицы события Оли А, которая опубликовала видео с "водопадом" на мосту, коммунальные службы знают о порыве, но "никто не едет". По ее словам, поток постепенно усиливается.

Напомним, в прошлый раз подобная авария произошла на киевском мосту 3 марта. Тогда около 200 домов на Русановке и Березняках из-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.

Как мы писали, в марте в Киеве улицы залило кипятком из-за прорыва трубы. Тогда дороги от кинотеатра Жовтень до улицы Константиновской затопило кипятком, а в некоторых домах из-за этого отключили отопление и горячую воду.