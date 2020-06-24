В Минздраве рассказали, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты и чем они отличаются.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В медицине средства индивидуальной защиты (СИЗ) используют для защиты слизистых оболочек, дыхательных путей, кожи и одежды от контакта с инфекциями. Каждый медицинский работник должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, оценивать риски и решать, какой именно СИЗ и когда применять. Руководители учреждений здравоохранения должны организовывать обучение работников и обеспечить их необходимым количеством СИЗ. Средства индивидуальной защиты, которые используют медицинские работники, должны соответствовать требованиям государственных стандартов", - указано в сообщении.

Маска - ДСТУ EN 14683

Маску используют для снижения количества выделения возбудителей инфекционных болезней через дыхательные пути. Маску необходимо надевать пациентам, чтобы уменьшить распространение инфекций в закрытых помещениях, или проводит операции.

Респиратор - ДСТУ EN 149

Еще одно название респираторов - противоаэрозольные респираторы. Их нужно использовать при работе с пациентами, имеющими инфекции с путем передачи воздушно-капельным путем: туберкулез, корь, ветряная оспа и прочее.

Халат - ДСТУ EN 14126

Изоляционный халат нужно использовать, чтобы защитить кожу и предотвратить загрязнение одежды во время работы. Если халат не является водостойким, помимо него нужно использовать фартук.

Перчатки - ДСТУ EN 455

При подозрении или подтвержденном случае заражения коронавирусом, медицинским работникам рекомендуется использовать стерильные неталькированные нитриловые перчатки с манжетом до середины предплечья.

Очки / защитный щиток - ДСТУ EN 166

Персональные очки и контактные линзы не могут быть средствами индивидуальной защиты слизистых оболочек глаз. Для их защиты используют специальные средства. Защитный щиток для лица изготовлен из прозрачного пластика, чтобы обеспечить хорошую видимость для пациента и медицинского работника, который использует щиток.

В Минздраве рассказали, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты Видео: Facebook / ЦОЗ

Напомним, украинцам рассказали о том, какие средства индивидуальной защиты лучше выбрать и чем они отличаются.

Как сообщала "Страна", по статистике, медсестры в условиях глобального дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) больше всех рискуют подхватить коронавирус, так как чаще других контактируют с пациентами. Поэтому Министерство охраны здоровья объяснило, как медсестры должны быть защищены.