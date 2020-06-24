Из-за наводнения в западных регионах Украины возможны перебои в работе "Укрпочты". Компания не сможет несколько дней доставлять письма, посылки и пенсии.

Об этом в своем Facebook написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Сегодня и в ближайшие дни в связи с наводнением возможны задержки с доставкой в ​​отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области. Там уж часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым что-то можно доставить", - написал Смелянский.

Он заверил, что компания делает все необходимое, чтобы при первой возможности восстановить режим работы. Но добавил, что в условиях карантина и наводнения одновременно это непросто. Также он сообщил, что "Укрпочта" обеспечивает сотрудников спецодеждой, чтобы они могли оказывать услуги там, где это только возможно.

Ранее "Страна" разбиралась в причинах наводнения на Западе Украины.

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