В Национальном антикоррупционном бюро отказались сообщить информацию по делу о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом заявили в пресс-службе НАБУ на запрос издания "Украинские Новости".

Издание попросило ведомство сообщить, ведется ли расследование вмешательства Байдена в деятельность Шокина и на каком этапе находится дело.

В НАБУ сообщили, что данные досудебного расследования являются тайной и не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора согласно ст. 222 УПК.

Напомним, ГРБ открыло уголовное дело по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. При этом, в фабуле дела имя Байдена не называется.

Как считает Шокин, Байден использовал НАБУ для своих целей. Кроме того, стало известно, почему закрыли дело о покушении на Шокина.