Опубликована карта распространения коронавируса по областям на 24 июня

В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях по состоянию на 24 июня. За последние сутки заразилось 940 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 723 (1 057 выздоровели)

Волынская область - 1 955 (605 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 060 (852 выздоровели)

Донецкая область - 376 (145 выздоровели)

Житомирская область - 1 304 (681 выздоровели)

Закарпатская область - 2 369 (864 выздоровели)

Запорожская область - 559 (397 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 2 124 (1 083 выздоровели)

Киев - 4 528 (1 440 выздоровели)

Киевская область - 2 332 (1 147 выздоровели)

Кировоградская область - 634 (523 выздоровели)

Луганская область - 75 (54 выздоровели)

Львовская область - 4 423 (700 выздоровели)

Николаевская область - 368 (271 выздоровели)

Одесская область - 1 370 (569 выздоровели)

Полтавская область - 300 (263 выздоровели)

Ровенская область - 3 164 (1 582 выздоровели)

Сумская область - 272 (186 выздоровели)

Тернопольская область - 1 786 (1 094 выздоровели)

Харьковская область - 1 891 (932 выздоровели)

Херсонская область - 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая область - 627 (503 выздоровели)

Черкасская область - 614 (426 выздоровели)

Черновицкая область - 4 478 (1 715 выздоровели)

Черниговская область - 494 (145 выздоровели).

"Подтверждено 39 014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели, 1 051 умер. За последние сутки лабораторно подтверждено 940 случаев. В госпитализации нуждались 10 604 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 367 пациента. 28 410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3 786 медработников", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 594 002, методом ИФА - 154 092.

Напомним, президент США Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса, которое возымело большую популярность у его сторонников - "kung flu" (Кунг-грипп - Ред.). Таким образом американский лидер хотел подчеркнуть китайское происхождения инфекции.

Ранее мы писали, что Трамп распорядился замедлить темпы тестирования коронавирусной инфекции из-за того, что в стране слишком много подтвержденных случаев Covid-19.