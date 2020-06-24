Карта распространения коронавируса по областям на 24 июня. Фото: pixabay.com

В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях по состоянию на 24 июня. За последние сутки заразилось 940 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 1 723 (1 057 выздоровели)
  • Волынская область - 1 955 (605 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 1 060 (852 выздоровели)
  • Донецкая область - 376 (145 выздоровели)
  • Житомирская область - 1 304 (681 выздоровели)
  • Закарпатская область - 2 369 (864 выздоровели)
  • Запорожская область - 559 (397 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 2 124 (1 083 выздоровели)
  • Киев - 4 528 (1 440 выздоровели)
  • Киевская область - 2 332 (1 147 выздоровели)
  • Кировоградская область - 634 (523 выздоровели)
  • Луганская область - 75 (54 выздоровели)
  • Львовская область - 4 423 (700 выздоровели)
  • Николаевская область - 368 (271 выздоровели)
  • Одесская область - 1 370 (569 выздоровели)
  • Полтавская область - 300 (263 выздоровели)
  • Ровенская область - 3 164 (1 582 выздоровели)
  • Сумская область - 272 (186 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1 786 (1 094 выздоровели)
  • Харьковская область - 1 891 (932 выздоровели)
  • Херсонская область - 188 (175 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 627 (503 выздоровели)
  • Черкасская область - 614 (426 выздоровели)
  • Черновицкая область - 4 478 (1 715 выздоровели)
  • Черниговская область - 494 (145 выздоровели).

"Подтверждено 39 014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели, 1 051 умер. За последние сутки лабораторно подтверждено 940 случаев. В госпитализации нуждались 10 604 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 367 пациента. 28 410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3 786 медработников", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 594 002, методом ИФА - 154 092.

Опубликована карта распространения коронавируса по областям на 24 июня

Опубликована карта распространения коронавируса по областям на 24 июня

Напомним, президент США Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса, которое возымело большую популярность у его сторонников - "kung flu" (Кунг-грипп - Ред.). Таким образом американский лидер хотел подчеркнуть китайское происхождения инфекции.

Ранее мы писали, что Трамп распорядился замедлить темпы тестирования коронавирусной инфекции из-за того, что в стране слишком много подтвержденных случаев Covid-19.

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