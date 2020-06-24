В среду, 24 июня, в Николаеве прошел сильный ливень. В результате затопило проспект Центральный в районе завода "Дормашина" и Садовую улицу, а также некоторые другие дороги.

Об этом сообщают жители города в соцсетях и мессенджерах.

Так, один из николаевцев опубликовал видео ливня, на котором осадки обрушиваются с неба буквально водопадом.

Ливень продолжался менее получаса, но успел превратить улицы в реки. Из-за этого некоторые автомобили получили гидроудар - попадание воды внутрь при работающем двигателе. На одном из роликов владельцы транспорта пытаются толкать его по улице-реке.

Ливневая канализация не справилась с потоком воды. Очевидцы сфотографировали работника коммунального предприятия "ЭЛУ Автодорог", который голыми руками очищает ливневку, стоя по пояс в воде.

Ранее "Страна" рассказывала о масштабном наводнении в областях Западной Украины.

Мы также писали о том, что ливни затопили и Румынию.