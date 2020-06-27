Наступила долгожданная суббота. Для тех, кто планирует провести выходные в саду или огороде, публикуем специальный лунный посевной календарь. А еще мы предлагаем вниманию читателей гороскоп на сегодня, 27 июня 2020 года, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Для Овнов самое время начать воплощать в жизнь свои идеи, желания и даже мечты. Сегодня не время скромничать. Загадайте самое заветное и сделайте к этому шаг - результат вас приятно удивит.

Телец (21.04 - 20.05)

Если не удастся все контролировать, то отпустите ситуацию. Иногда можно броситься в водоворот судьбы и она вынесет на верный берег. Главное, не сдаваться на полпути и не бояться перемен в жизни.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам следует посвятить день отдыху для души. Но необязательно расслабляться физически, наоборот, можно быть очень даже активными. К вечеру вы даже устанете, то отлично проветрите голову.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков в этот день ждут удачные покупки, в том числе это касается крупных приобретений. При этом не стоит забываться, что деньги любят счет, поэтому разумная экономия не будет лишней.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов ожидает спокойный день. Он отлично подходит для досуга с любимыми, родителями, родственниками. В это же время Звезды не рекомендуют проводить время в новых компаниях.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев сегодня может обрадовать мелочь. Учтите это и старайтесь почаще радоваться такому, как улыбка дорогого человека, хорошая погода или красивый цветок. Постарайтесь поделиться счастьем с близкими, сделайте им сюрприз.

Весы (24.09 - 23.10)

День идеально подойдет для поездок, путешествий, участия в экскурсиях - в общем познавании всего нового. Во время сборов проверьте, взяли ли вы все самое необходимое, чтобы это не внесло дискомфорт в ваш досуг.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня рекомендовано читать между строк. Слова, сказанные в ваш адрес, нужно воспринимать не буквально, а извлечь из них намеки. Не обижайтесь, если вам что-то не понравится, а делайте выводы.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Вселенная будет подавать Стрельцам знак. Не пропустите его. Сигнал не будет означать, что нужно срочно начинать действовать. Но определенные выводы стоит сделать и учесть их при принятии решения.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам важно проявить соучастие и сострадание. Если к вам обратятся с проблемой, просьбой или за советом, то не отказывайте. В итоге окажется, что оказывая услугу другому человеку вы поможете самому себе.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня придется решать бытовые, семейные, личные дела. Лучше с самого утра настройтесь на это и с таким учетом планируйте свой день. Если быстро справитесь, то получите удивительный приятный вечер.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не огорчайтесь, если с самого утра что-то пойдет не так, как вам бы хотелось. Выдохните, возьмите паузу и внесите небольшие коррективы в свою тактику. После этого дела пойдут, как по маслу.