Раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман попросил Зеленского разобраться с преследованиями и притеснениями членов еврейской общины со стороны директора НАБУ Артема Сытника.

Обращение к главе государства Асман опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, он просит взять под свой контроль ситуацию с преследованием и притеснением членов еврейской общины и помочь восстановить справедливость. Как заявил Моше Реувен Асман, Национальное антикоррупционное бюро Украины противоправно прослушивало здание синагоги Бродского в г. Киеве и следило за прихожанами – членами еврейской общины. Также он заявил о преследованиях и противоправном давлении на них со стороны НАБУ, которое осуществляется под видом расследования уголовного производства, называемого в СМИ делом "Золотого Мандарина".

Ранее Сытник на заседании Парламентского комитета обвинил раввина во лжи, и Моше Реувен опубликовал официальные документы, свидетельствующие, что прослушка проводилась именно по адресу синагоги.

"Тут невозможно не вспомнить, что преследованием наших прихожан руководят те самые люди, ставшие известными весной 2018 года в связи с антисемитскими разговорами в кабинете руководителя САП. Эти высказывания, звучащие в наивысших кабинетах украинских правоохранителей, были растиражированы с разрешения руководителя НАБУ. Эти факты в совокупности приводят к мысли о спланированном именно против представителей еврейской общины характере деятельности НАБУ и САП, и преследование именно по национальному и религиозному признаку", - утверждает раввин, также заявив о фактах откровенного запугивания подозреваемых и свидетелей с тем, чтобы заставить давать "нужные" показания.

Как считает Моше Реувен Асман, преследование и притеснения членов еврейской общины приобрела такой масштаб, что подрывает не только внутренний правопорядок, а и дискредитирует Украину на международной арене.

Напомним, в 2018 году еврейская община обвинила НАБУ в прослушивании прихожан в центральной синагоге Киева. Вероятнее всего, ведомства могли прослушивать депутата Верховной Рады Георгия Логвинского. Тогда НАБУ отрицало, что следит за посетителями синагоги.

Ранее посол Израиля заявил об увеличении случаев антисемитизма в Украине.