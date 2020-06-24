Апелляционный суд округа Колумбия (США) постановил закрыть дело, заведенное на генерал-лейтенанта армии в отставке и бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, ранее снявшей с Флинна обвинения в даче ложных показаний.

Об этом сообщает РИА Новости.

Флинн был советником Трампа на протяжении всего трех недель зимой 2017 года. Его обвинили в неверном информировании президента и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Экс-советник признал свою вину, хотя впоследствии отказался от признания.

Затем министерство юстиции США сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР и попросило суд закрыть дело. Однако суд отказал в просьбе и назначил независимого эксперта для оценки дела. Тот рекомендовал дело не закрывать и приговорить Флинна за преступление, в котором тот уже признался. Эксперт также призвал наказать Флинна за то, что он лгал суду, поскольку сначала признался в совершении преступления, а затем отозвал признание.

Недавно появились свидетельства того, что агенты сознательно вывели Флинна на дачу ложных показаний: разведка США рассекретила документы по экс-советнику Трампа. Правда, в открытый доступ они пока не выложены. Документы касаются разговоров Флинна с Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. Разговоры были перехвачены американской разведкой и привели к предположениям о сговоре Трампа с Россией, которые затем не подтвердились в ходе двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Решение о закрытии дела бывшего советника Трампа направлено в федеральный суд округа Колумбия.



Глава Белого дома в Twitter отреагировал на решение суда.



"Прекрасно! Апелляционный суд удовлетворил ходатайство министерства юстиции прекратить уголовное дело против генерала Майкла Флинна", – написал президент.

Ранее "Страна" писала о скандале с ложными показаниями Флинна.

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