США не будут вводить мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе
Соединенные Штаты не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал договор РСМД.
Об этом заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли, передает РИА Новости.
"Я не буду много думать и беспокоиться о моратории РСМД, потому что, говоря по-простому, этого (моратория) не будет", - заявил Биллингсли на пресс-конференции в режиме онлайн.
По его словам, Китай не ограничен никакими договорами в этой области.
"Мы тоже не собираемся (ограничивать себя)", - сказал спецпредставитель.
Напомним, в прошлом году США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Кремль отверг обвинения и был продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке.
В российском МИД заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.