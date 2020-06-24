Соединенные Штаты не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал договор РСМД.

Об этом заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли, передает РИА Новости.

"Я не буду много думать и беспокоиться о моратории РСМД, потому что, говоря по-простому, этого (моратория) не будет", - заявил Биллингсли на пресс-конференции в режиме онлайн.

По его словам, Китай не ограничен никакими договорами в этой области.

"Мы тоже не собираемся (ограничивать себя)", - сказал спецпредставитель.

Напомним, в прошлом году США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Кремль отверг обвинения и был продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке.

В российском МИД заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.