Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами "Калибр" 24 июня отправился в Средиземное море. Там корабль войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в дальней морской зоне.

Об этом сообщает Центральный военно-морской портал.

"Адмирал Макаров" - третий фрегат проекта №11356, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Черноморского флота. Он был передан ВМФ 27 декабря 2017 года. В Севастополь корабль прибыл в октябре 2018 года.

Водоизмещение фрегатов проекта 11356 составляет 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. В состав вооружения входят артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК". На борту базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Ранее на этой неделе в Средиземное море проследовал однотипный фрегат "Адмирал Григорович", завершивший миссию в Индийском океане.

Для экипажа "Адмирала Макарова" это уже второй поход из Черного в Средиземное море в нынешнем году. Первый состоялся в феврале.

В мае "Страна" приводила заявление Офиса генпрокурора о том, что вице-адмирал Черноморского флота РФ подстрекал украинских военнослужащих к госизмене.