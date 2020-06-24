Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу из-за сильных наводнений, которые обрушились на Западную Украину.

Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Офиса президента в Телеграме в среду, 24 июня.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: либо восстановим разрушенное, либо найдем новое", - заявил президент.

Также он пообещал выделить финансовую помощь для ликвидации последствий стихии.

"Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдено", - отметил президент.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки, которые привели к масштабным дождевым паводкам. За несколько дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Сегодня стало известно, что Закарпатье пострадало от наводнений на 125 млн грн, а Ивано-Франковск просит на восстановление 500 млн грн у государства.

О том, почему на Западную Украину накрыли жуткие наводнения можно прочитать в нашем материале.