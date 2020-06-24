Под Киевом за сутки из окон выпали сразу двое детей, с начала лета - пятеро
За сутки в Киевской области из окон выпали сразу двое детей. В связи с этим правоохранители просят родителей быть бдительными.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в среду, 24 июня.
Как сообщается, в целом с начала лета в регионе выпали пятеро детей. При этом один из этих случаев, к сожалению, закончился трагедией.
Чтобы избежать опасности, полиция советует соблюдать элементарные правила, которые позволят спасти их детям жизнь и здоровье:
- не оставляйте маленьких детей в комнатах с открытыми окнами, даже если выходите на минутку;
- не располагайте возле окон любые предметы (мебель), с помощью которых ребенок смог бы залезть на подоконник;
- не позволяйте ребенку играть на подоконнике и объясняйте детям о возможной опасности.
- установите фиксаторы, которые не позволят открыть окно или решетки.
"Уважаемые взрослые, будьте бдительны и заботьтесь о своих чадах", - призвали полицейские.
Напомним, 19 июня в Киеве мать с трехлетним ребенком выпали с 4-го этажа.
Также мы писали, что под Киевом из окон многоэтажек выпали сразу двое двухлетних детей. Один из них погиб.
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