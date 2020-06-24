За сутки в Киевской области из окон выпали сразу двое детей. В связи с этим правоохранители просят родителей быть бдительными.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в среду, 24 июня.

Как сообщается, в целом с начала лета в регионе выпали пятеро детей. При этом один из этих случаев, к сожалению, закончился трагедией.

Чтобы избежать опасности, полиция советует соблюдать элементарные правила, которые позволят спасти их детям жизнь и здоровье:

не оставляйте маленьких детей в комнатах с открытыми окнами, даже если выходите на минутку;

не располагайте возле окон любые предметы (мебель), с помощью которых ребенок смог бы залезть на подоконник;

не позволяйте ребенку играть на подоконнике и объясняйте детям о возможной опасности.

установите фиксаторы, которые не позволят открыть окно или решетки.

"Уважаемые взрослые, будьте бдительны и заботьтесь о своих чадах", - призвали полицейские.

Напомним, 19 июня в Киеве мать с трехлетним ребенком выпали с 4-го этажа.

Также мы писали, что под Киевом из окон многоэтажек выпали сразу двое двухлетних детей. Один из них погиб.