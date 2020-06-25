В четверг, 25 июня, нефть марки Brent дешевеет на фоне информации о скачке числа новых случаев коронавируса в США. В случае возобновления карантина спрос на топливо может упасть, а нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин.

Об этом сообщает "Интерфакс".

К 07:55 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,99%) до $39,91 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $2,32 (5,4%), до $40,31 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,31 (0,82%), до $37,7 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,36 (5,9%), до $38,01 за баррель.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения отмечает рост числа новых случаев заражения Covid-19 в США, Китае и странах Латинской Америки. Это, в свою очередь, может привести к возобновлению снятых ограничений.

"Если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин", - отмечается в обзоре Rystad Energy.

Минэнерго США сообщило, что в стране запасы нефти выросли по итогам третьей недели подряд - на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 000 баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 000 баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

Резервы бензина на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 249 000 баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 100 000 баррелей.

Напомним, в середине июня мировые цены на нефть взлетели после прогноза о росте спроса в следующем году.

Также мы писали, что 23 июня нефть сократила прирост цены после того, как пробила мартовский максимум.