В Министерстве здравоохранения подвели итоги эпидсезона гриппа и ОРВИ, который длился с осени 2019 по весну 2020 года. За период с 30 сентября до 17 мая гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек.

Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья.

Нынешний сезон выдался довольно спокойным в плане заболеваемости гриппом и ОВИ. Для сравнения, в прошлом сезоне переболели 5,4 млн украинцев. Такое снижением заболеваемости в МОЗ объяснили карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19.

С октября по май 160 181 человек нуждался в госпитализации, из них 72% - это дети до 17 лет.

Всего за сезон зарегистрирован 71 летальный случай от гриппа. Все смерти подтверждены лабораторно методом ПЦР. Среди умерших было двое детей.

Летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием у больных сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа.

Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

С начала сезона против гриппа вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения) при имеющихся в Украине 542 тысячах доз вакцины. Доля детей среди привитых составляет 10,5%. Из 15,1 млн людей, которые находятся в группе риска, вакцинировались лишь 1,6%. Из 379 тысяч медицинских работников от гриппа иммунизировались 12,8%.

Такой охват прививками против гриппа не влияет на снижение заболеваемости и не создает достаточной иммунной прослойки среди людей, которые относятся к группе риска.

Ранее "Страна" писала, что в минувшем эпидсезоне украинцев атаковал свиной грипп.

Мы также приводили свежие данные по заболеваемости в Украине коронавирусной инфекцией.