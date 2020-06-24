Сторонники легализации медицинского каннабиса для научных целей и облегчения многих заболеваний вроде эпилепсии, онкологии или ПТСР проведут "конопляный марш" под Офисом президента.

Об этом сообщают организаторы в соцсети Facebook.

"Статья 3 Конституции Украины определяет человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность как высшую социальную ценность. Статья 27 Конституции подчеркивает, что защита жизни человека является обязанностью государства и правом каждого / и. Поэтому мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов / ок, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, на акцию выйдут общественные активисты, культурные деятели и все, кто чувствует социальную ответственность за решение проблемы легализации медицинской марихуаны. Кроме того, организаторы акции хотят потребовать публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Участники марша будут требовать от президента и депутатов, чтобы пациенты смогли получать доступ к лечению препаратами, в которых содержатся каннабиноиды. Акцию планируют провести 27 июня в 12:00 на Банковой.

Напомним, осенью прошлого года в "Слуге народа" подготовили законопроект о легализации марихуаны в Украине. Однако, по словам президента Зеленского Украина к этому еще не готова.

Также мы писали, что нардеп от "Слуги народа" призвал к скорейшей легализации марихуаны.