Онлайн-регистрация гостей и масочный режим вне номеров. Опубликованы правила работы для гостиниц в Киеве
В Киеве с 24 июня разрешили работу залов ресторанов, кинотеатров, гостиниц и многих других учреждений. Для мест размещения разработали отдельные правила, согласно которым посетители смогут находиться без масок только у себя в номерах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, гостиницы в Киеве смогут функционировать при соблюдении следующих норм:
- обеспечение возможности онлайн-регистрации для избежания очередей на рецепции;
- в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах должно находиться не более 1 человека на 5 кв. м;
- посетители должны соблюдать масочный режим везде, за исключением своих номеров;
- еду нужно доставлять в номера, в ресторанах можно организовать питание при условии соблюдения расстояния в 1,5 м между столиками и размещения за ними не более 4-х человек;
- пляжное оборудование, если оно есть на территории заведения размещения, должно быть расположено с соблюдением принципа социального дистанцирования.
В случае выявления лица с симптомами острого респираторного заболевания, его должны изолировать в номере до получения консультации медработника учреждения.
Напомним, "Страна" писала о том, что говорят киевские рестораторы о первом дне полноценной работы.
Также мы публиковали фоторепортаж о том, как снимаются ограничения в киевских ТРЦ.