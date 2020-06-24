В Киеве с 24 июня разрешили работу залов ресторанов, кинотеатров, гостиниц и многих других учреждений. Для мест размещения разработали отдельные правила, согласно которым посетители смогут находиться без масок только у себя в номерах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, гостиницы в Киеве смогут функционировать при соблюдении следующих норм:

обеспечение возможности онлайн-регистрации для избежания очередей на рецепции;

в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах должно находиться не более 1 человека на 5 кв. м;

посетители должны соблюдать масочный режим везде, за исключением своих номеров;

еду нужно доставлять в номера, в ресторанах можно организовать питание при условии соблюдения расстояния в 1,5 м между столиками и размещения за ними не более 4-х человек;

пляжное оборудование, если оно есть на территории заведения размещения, должно быть расположено с соблюдением принципа социального дистанцирования.

В случае выявления лица с симптомами острого респираторного заболевания, его должны изолировать в номере до получения консультации медработника учреждения.

Напомним, "Страна" писала о том, что говорят киевские рестораторы о первом дне полноценной работы.

Также мы публиковали фоторепортаж о том, как снимаются ограничения в киевских ТРЦ.