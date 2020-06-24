В Национальном управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создали компьютерную симуляцию заката Солнца на нескольких планетах Солнечной системы.

Симуляция появилась на YouTube-канале американского ведомства.

Ролик разработал ученый-планетолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (Гринбелт, штат Мэриленд) Джеронимо Вильянуэва. 42-летний исследователь показал, как выглядит закат на Уране, Венере, Марсе и Титане. Работа проведена в рамках компьютерного моделирования для возможной будущей миссии на Уран.

Виртуальная модель поможет ученым интерпретировать результаты фотометрии зондом атмосферы седьмой планеты Солнечной системы. Для проверки точности своих вычислений Вильянуэва смоделировал цвета атмосферы других планет. В результате и получилось короткое видео.

Симуляции нельзя считать полностью достоверными, однако они имеют под собой солидную научную основу. По сути, они представляют собой новую функциею широко используемого планетологами онлайн-инструмента под названием "Планетарный генератор спектра". Его тоже разработал Вильянуэва вместе с коллегами из НАСА. Генератор позволяет воспроизвести передачу света через атмосферы планет, экзопланет, лун и комет - чтобы лучше понять, из чего состоят их атмосферы и поверхности.

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