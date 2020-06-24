В "Новой почте" появилась услуга международных денежных переводов в гривне
Компания "Пост Финанс", которая входит в группу компаний "Новая почта", объявила о запуск услуги по получению международных денежных переводов в отделениях "Новой почты".
Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты" в среду, 24 июня.
Как отмечается, переводы будут осуществляться через одну из крупнейших международных платежных систем RIA.
"Для того, что получить денежный перевод RIA, нужно обратиться в пункты оказания финансовых услуг компании "Пост Финанс", находящихся в отделениях "Новой почты", сообщить оператору номер перевода и предъявить паспорт", - пояснили в компании.
"На первом этапе сотрудничества Пост Финанс и RIA будут доступны выплаты переводов в Украине в национальной валюте. В ближайшее время также планируется внедрить возможность отправки денежных переводов из Украины за границу", - добавили в "Новой почте".
Напомним, 22 июня Украина снова начинает отправку посылок за границу.
Как сообщалось, в марте "Новая Почта" объявила по всей Украине набор двух тысяч дополнительных курьеров.