В четверг и пятницу, 24-25 июня, увеличат базисный среднесуточный сброс воды на Днестровской ГЭС, установив расход на уровне 2000 кубических метров в секунду.

Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.

Решение о сбросе приняла на онлайн-заседании рабочая группа Межведомственной комиссии при участии специалистов-гидрологов Украинского гидрометцентра. Увеличение сброса связано со стремлением минимизировать последствия дождевого паводка на Днестре.

После сброса уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами реки близлежащих участков и отдельных объектов в следующих районах:

в городе Могилев-Подольский;

в городе Ямполь;

в отдельных населенных пунктах Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

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