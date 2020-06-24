На Днестровской ГЭС увеличат сброс воды, но угроза наводнения остается
В четверг и пятницу, 24-25 июня, увеличат базисный среднесуточный сброс воды на Днестровской ГЭС, установив расход на уровне 2000 кубических метров в секунду.
Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.
Решение о сбросе приняла на онлайн-заседании рабочая группа Межведомственной комиссии при участии специалистов-гидрологов Украинского гидрометцентра. Увеличение сброса связано со стремлением минимизировать последствия дождевого паводка на Днестре.
После сброса уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами реки близлежащих участков и отдельных объектов в следующих районах:
- в городе Могилев-Подольский;
- в городе Ямполь;
- в отдельных населенных пунктах Винницкой области, прилегающих к руслу реки.
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