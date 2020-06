Вчера главной политической новостью дня стал зашквар двух "слуг народа" - Александра Корниенко и Давида Арахамии. Они в непарламентских выражениях обсуждали женщин из своей партии, называв одну из них "корабельной сосной".

Это разговор случайно попал на видео прямой трансляции. Это заметили журналисты "Страны". Мы вырезали соответствующий кусок из видео и опубликовали первыми среди всех украинских СМИ.

После чего Корниенко, который солировал на скандальной записи, обвинил нас в монтаже. Хотя этого не могло быть физически: видео мы, повторимся, записали с прямой трансляции.

То есть в "Слуге народа" избрали тактику отрицания того, что слышала вся страна, да еще и с контр-обвинениями в наш адрес.

Однако после того как журналист "Страны" Олеся Медведева опубликовала полное видео с экрана прямой трансляции, на котором видно, что никакого монтажа нет, глава партии вынужден был признать, что действительно говорил хамские вещи о своих соратницах.

Подводим итоги видеоскандала с Корниенко и Арахамией.

Что "слуги" говорили вчера

Итак, во вторник вечером "Страна" опубликовала запись из Николаева, куда Корниенко и Арахамия приехали проведать местный актив в преддверии местных выборов.

Думая, что микрофоны их "не слышат", политики начали обсуждать Ирину Аллахвердиеву - свою коллегу по фракции, которая тоже приехала в Николаевскую область.

Вот этот диалог:

Корниенко: Аллахвердиева - вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, not too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху@рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".

Вскоре после публикации Корниенко заявил, будто запись - монтаж, об Аллахвердиевой ни слова не говорилось, да и вообще он и сам борец против сексизма и за гендерное равенство.

А вот Ирина Аллахвердиева сначала и не думала отрицать, что о ней говорили двое однопартийцев. В комментарии "Стране" она презрительно бросила: "Внешность и личную жизнь женщины, как правило, обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют".

Но потом, после совещаний с фракцией, резко изменила позицию и заявила то же, что и Корниенко - видео фейк, обо мне ни слова не звучало. Претензий, как говорится, не имею.

Очевидно было, что возобладала партийная дисциплина, а не правда. Позже это подтвердилось информацией "Страны" - мы опубликовали партийную методичку, в которой предписывалось именно так комментировать этот скандал.

Выпустили специальный "темник"

"Темник", или как его называют в партии "месседж-бокс", начинается с краткого пересказа вчерашнего скандала со ссылкой на материал наших журналистов от 23 июня. Негативным фактором от этого в партии считают упоминание в беседе Корниенко и Арахамии президента Зеленского, "как потенциального соучастника" сексистских дискуссий.

Также для "слуг" расписали следующие задачи, которые им необходимо решить во время публичной реакции на инцидент:

Не допустить втягивания в скандал президента Украины В. Зеленского и главы Офиса президента А.Ермака

Нивелировать информационный повод, деактивировать информационную бомбу на стадии "взлета"

Указать на заказную природу появления данного скандала

При этом общей рекомендацией для всех "слуг народа", которых партия назначила спикерами является полное игнорирование скандала. В документе утверждается, что этот инцидент является "темой одного вечера".

Однако если игнорировать скандал не получается, "слугам" советуют вообще не упоминать имени одного из его участников, главы партии Корниенко. Весь акцент спикеры обязаны, согласно документу, сместить на главу фракции Арахамию (хотя об Аллахвердиевой говорил, в основном, Корниенко, а не Арахамия).

Самая интересная часть этого документа - ключевые тезисы, которые представители "Слуги народа" обязаны вбивать в голову своему электорату с экранов телевизоров, через материалы в СМИ и посты в социальных сетях.

Первый тезис: "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой".

Примечательно, что технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция, отрывок которой публиковала "Страна", не может иметь признаки монтажа. В момент, когда пресс-конференция Корниенко и Арахамии в Николаеве еще не началась, камера местного издания "НикВести" записала их откровенный разговор об Аллавердиевой, чья фамилия отчетливо произносится главой партии.

Второй тезис: "Целью вброса данной "сенсации" являлась попытка дестабилизировать команду президента и ее лидеров, создать внутренний конфликт внутри политической силы... Стояли ли за этим местные николаевские кланы или более крупные силы - открытый вопрос".

Третий тезис: "Слуга народа" это народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества... "мужские разговоры" это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием бравых лозунгов и красивых ораторских речей, как это было во времена П.О. Порошенко".

В целом, в "Слуге народа" не оценивают этот скандал, как разрушительный для репутации политической силы. По мнению технологов партии, после сексистского сканадала произойдет "эффект айкидо" и "слуги" обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента даже заработают дополнительные "политические баллы".

Примечательно, что документ для внутреннего употребления составлен на русском языке.

Что ж ты, лидер, сдал назад?

Несмотря на стройно составленный темник, уже сегодня глава партии "Слуга народа" вынужден был сделать заявление, которое опровергало его собственную ложь.

Корниенко признал, что в начале говорил об Ирине Аллахвердиевой. Чем поставил в глупое положение не только себя, но и Ирину, которая вчера в унисон с партией отрицала, что ее вообще упоминали на записи.

Потом он заявил, что во второй части своего монолога оскорблял совсем другую женщину - Татьяну Домбровскую, кандидата в мэры Николаева от "Слуги народа". За оба инцидента нардеп извинился персонально перед обеими девушками (хотя вчера делать этого не стал).

И, наконец, Корниенко сдал назад по монтажу - он сказал, что имела место некая "склейка", но вызвана она была не происками врагов, а техническими проблемами трансляции.

"Прокомментирую вопрос о склейке или монтаже. Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. И понятно, что нужно быть полным отморозком, чтобы это утверждать, чтобы убеждать в этом общество (к слову, "слуги народа" как раз этим вчера и занимались - Ред.). Но мы с Давидом четко помним, что между обсуждением пани Ирины - коротким - и более подробным пани Татьяны была немного более долгая пауза, немного больше слов, чем на том видео, которое распространялось, там нет вообще этого момента. Может, он утратился при стриме", - заявил Корниенко.

Почему Александр Корниенко был вынужден отказаться и от своих вчерашних слов, и от партийных "темников"? Дело в том, что ложность этой позиции была настолько очевидна всем, что дальше тянуть с признанием было некуда.

Как уже говорилось, скандальное видео - это всего лишь отрывок из прямой трансляции, которую в Николаеве вели местные издания. Мы опубликовали этот фрагмент, естественно, без всяких купюр. А обвинившие нас в фейке "слуги народа" при этом не удосужились привести истинную, по их мнению, версию видеоролика.

Поэтому сегодня журналист "Страны" Олеся Медведева (непосредственно она и вырезала видео) опубликовала более обширный отрезок разговоров Корниенко и Арахамии из того самого стрима.

На нем, кстати, есть не только откровения об Аллахвердиевой, но и другие интересные вещи. Депутаты обсудили случай в Хмельницком, где на президента и его соратников были выписаны протоколы о штрафах. Корниенко уточняет, что оштрафовали всех, кроме Ермака.

Но факт остается фактом - глава партии "СН" хоть и извинился перед своими коллегами по партии, перед "Страной", которую фактически обвинил в фейке и заказной статье - не извинился.

Вся эта ситуация показала тотальный позор "слуг народа". Которые, допустив ошибку, сначала обвинили СМИ в фейке, а потом, когда эта аргументация оказалась несостоятельной, начали придумывать теории о "долгой паузе".

Если в таких в общем-то мелких вопросах партия власти начинает напропалую лгать, то трудно представить, какая доля правды в том, что нам говорят о более серьезных материях.

Детальнее об этой ситуации и выводах из нее - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".