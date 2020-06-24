В среду, 24 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,6950 грн/$1 с 26,5875 грн/$1 во вторник, 23 июня.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

По их информации, к концу торгов гривневые котировки составили 26,68-26,71 грн/$1.

Кроме того, по данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 24 июня ослабился до 26,642 грн/$1 с 26,617 грн/$1 во вторник. Также Центробанк ослабил курс нацвалюты на 25 июня – до 26,6509 грн/$1 с 26,6078 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 25 июня 2020 года.

USD 1 доллар США 26.6509

EUR 1 ЕВРО 30.0675

RUB 10 российских рублей 3.8562

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 22 июня составил 225.9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $187.9 млн.

Напомним, курс гривни на межбанке в понедельник продолжил укрепляться к доллару.

Также мы писали, что гривня завершила прошлую неделю на межбанке Украины ростом к доллару на 7 копеек.