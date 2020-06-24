Дожди в западных областях Украины продолжатся 25 июня. Фото: Pexels

В четверг, 25 июня, дожди продолжат заливать западные области Украины, также осадки возможны в Одессе. В остальных регионах страны будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Укргидрометцентра. 

Так, в западных областях страны днем температура воздуха поднимется до +24...+27 градусов, ночью ожидается +13...+17 градусов. В Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах и Хмальницком ожидаются грозовые дожди. В остальных регионах - без осадков. 

В южных областях 25 июня будет жарче всего. Днем ожидается +28...+30 градусов, ночью - +17...+19. В Одессе возможны дожди с грозами, в остальных регионах - без осадков. 

В северных, центральных и восточных областях завтра также не будет дождей. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов, ночью - +14...+18. 

Прогноз погоды в Украине на 25 июня. Скриншот: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине на 25 июня. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, масштаб потопа, который произошел на западе Украины из-за длительных дождей, хуже, чем в 2008 году.

Также мы писали, что в четырех областях из-за непогоды на Западной Украине отменяют ВНО.

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