Из-за наводнения инфраструктура Закарпатской области пострадала на 125 млн гривен, а Ивано-Франковская областная госадминистрация просит у государства 500 млн гривен на ликвидацию последствий стихии.

Как сообщили в Закарпатской ОГА, из-за сильных ливней 23 июня уровень воды в реке Тиса повысился на 4-5 метров. Кроме того, были повреждены государственные и коммунальные дороги, разрушены дамбы и мосты. Местные власти оценили убытки в 125 млн гривен.

Кроме того, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга относительно чрезвычайной ситуации на Западной Украине, Ивано-Франковская ОГА просит 500 млн грн начальной помощи на ликвидацию последствий наводнения и еще 82 млн грн для восстановления дамб и берегов. Правительство будет рассматривать вопрос выделения средств пострадавшим регионам на заседании 25 июня.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки, которые привели к масштабным дождевым паводкам. За несколько дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

Почему на Западную Украину накрыли жуткие наводнения можно прочитать в нашем материале.