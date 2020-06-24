Украина продолжает оставаться одним из лидеров среди страны Европы, где фиксируется наибольший суточный прирост заражений коронавирусом. В рейтинге Украина уступила лишь РФ и Британии.

Об этом свидетельствуют данные статистики сайта Worldometers.

Так, во вторник, 23 июня, Украина с суточным приростом инфицированных +833 человека заняла третье место, обогнав Германию и Францию. Лидерами по заболеваемости Covid-19 в Европе остаются Россия (+7425) и Великобритания (+921).

По данным на вечер 24 июня статистические данные еще обновляются. В нашей стране зафиксировали 940 новых случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент это второй показатель в Европе, больше только в России - 7176.

Стоит отметить, что с начала эпидемии в Украине заразились более 39 тыс. человек - это 12-е место среди всех стран Европы и 35-е место в мире.

Среди страны Европы Украина обошла Польшу по числу заразившихся и наступает на пяты Португалии, где на сегодняшний день зафиксировано 40 тыс. инфицированных, а суточный прирост в три раза ниже чем в Украине.

Кроме того, Украина попала в "красную зону" по количеству инфицирования Covid-19. Странами "красной зоны" считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. По состоянию на 22 июня в Украине было 19 597 активных случаев коронавируса. А на 100 тыс. населения в стране приходится 46,8 активных случаев.

Напомним, сегодня в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки.

Как сообщалось, после ослабления карантина Киев сразу же пополнил список проблемных коронавирусных регионов Украины.