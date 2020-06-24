Несмотря на то, что в Киеве с 24 июня уже разрешили принимать посетителей внутри ресторанов и кафе, не все заведения столицы уже открылись. Рестораны еще готовят к начале работы в условиях пост-карантина. А их владельцы прогнозируют, что в месяц на санитарию у них будет уходить около 15 тысяч гривен только на одно заведение.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнёр Pastateca, президент Leaders Club Ukraine, проводящего церемонию Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса.

"Мы сегодня еще не открыли помещения ресторанов. Pastateka на Льва Толстого в Киеве откроется завтра, а новый ресторан – в пятницу. "Челентано" в Борисполе открыли еще три дня назад – в Киевской области разрешили работу залов ресторанов раньше. В Киеве, как вы знаете, рестораны "Челентано" закрыты. Сегодня в Pastateka мы проводим генеральную уборку, решаем организационные вопросы. Рассудили так, что лучше мы сегодня нормально подготовимся, а завтра уже спокойно откроемся. Один день ничего не решит", - рассказал Храмов.

По его словам, сейчас сотрудники раздвигают столики на безопасное расстояние, сокращают меню. Ресторатор прогнозирует значительный рост расходов на санитарию в пост-карантинное время.

"Раздвигаем столики на безопасное расстояние, сокращаем меню, чтобы оптимизировать процессы. Плюс возросла расходная часть на санитарию – маски, санитайзеры, утилизация средств защиты. По моим прогнозам, в месяц на санитарию в условиях пост-карантина будет уходить около 15 тысяч гривен на один ресторан. Решение по открытию помещений ресторанов было ожидаемым и не стало неожиданностью. Даже по новой методологии МОЗ Киев по всем параметрам подходил для смягчения карантина. Если бы рестораны не открыли, это был бы чисто волюнтаристский шаг со стороны местной власти", - сказал Максим Храмов.

По его прогнозам, в первое время посещаемость заведений окажется на уровне 50-60% от той, что могла бы быть без карантина.

"Я прогнозирую посещаемость на уровне 50-60% от той, которая могла бы быть без карантина. Во-первых, потому что будет меньше посадочных мест. А во-вторых, люди не пойдут массово в рестораны. В первое время активный приток посетителей, но вскоре тренд пойдет на спад", - сообщил Храмов.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве с 24 июня заработали залы ресторанов, кинотеатры и развлечения в ТРЦ.

Также мы сообщали, что после ослабления карантина Киев сразу же пополнил список проблемных коронавирусных регионов Украины.