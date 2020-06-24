Видео с записью диалога между главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко и председателем фракции Давидом Арахамией в ходе которого в сексистском ключе обсуждают нардепа Ирину Аллахвердиеву не является монтажем.

Доказательства этого выложила спецкор страны "Страны" Олеся Медведева. Тем самым она объясняет, что вчерашние заявления "слуг народа" о том, что данный ролик является склейкой - это фейк. Кроме того, заявления о монтаже фигурируют в темниках, которые раздали нардепам.

"Руководство "Слуги народа" врет, что это видео якобы смонтировано. Чтобы доказать, что это не так, я публикую расширенное видео. Это запись видео экрана, которую делала лично я. На нем видно, как я перематываю прямой эфир, чтоб найти фразу про Аллахвердиеву. И начиная с упоминания ее фамилии идет видео без всяких врезок, монтажа и вставок", - объясняет ролик Медведева.

Кроме того, видео записи экрана во время онлайн-трансляции мероприятия в Николаев Медведева опубликовала и в своем блоге, посвященном последним "зашкварам" партии власти.

Полное видео разговора Корниенко и Арахамии с 12:00

Отметим, что вскоре после публикации данного видео Олесей Медведевой в своем телеграм-канале и на YouTube-канале "Страны", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился перед Ириной Аллахвердиевой и признал, что это был не монтаж.

"Прокомментирую вопрос о склейке или монтаже. Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. И понятно, что нужно быть полным отморозком, чтобы это утверждать, чтобы убеждать в этом общество", - заявил Корниенко.

Напомним, мы подробно описывали, как руководство "Слуги народа" попало в сексистский видеоскандал. Кроме того, "Страна" узнала, что думают сами "слуги народа" о скандале с "корабельной сосной".