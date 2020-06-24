Бывшего президента Петра Порошенко вызывают в Государственное бюро расследований 30 июня по делу заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом Телеграм-каналу "PavlovskyNews" сообщили источники в партии "Европейская солидарность".

Как отмечается, в "ЕС" долго не могли понять точную причину нового подозрения Порошенко. Ранее его вызывали на допрос по делу о Высшем совете правосудия, но накануне генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о закрытии этого дела.

Как выяснилось в итоге, в дело ВСП ГБР добавило фрагмент по Семочко. Исходя из этого, Порошенко вызывают по "делу Семочко", так как Бюро начинало расследование о назначении замглавы СВР в рамках дела ВСП и оба они фигурируют под одним номером.

Вопрос того, пойдет ли Порошенко на допрос 30 июня, еще не обсуждался.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-президента вызвали на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований (ГБР) на 30 июня. В ГБР не назвали дело, но ранее юрист Андрей Портнов публиковал у себя в Telegram ответ ГБР, в котором говорится что дело под таким номером (№62019000000000753) было открыто по его заявлению. В рамках дела расследуются нарушения Порошенко закона и судебного запрета при назначении членов Высшего совета правосудия.

Ранее в этом месяце Порошенко вручили первое подозрение по делу о незаконном назначении Семочко заместителем Службы внешней разведки Украины. Подробнее об этом деле можно прочитать в нашем материале.