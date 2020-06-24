Корниенко признал, что обсуждал внешность Аллахвердиевой, но "корабельной сосной" назвал другую женщину
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился за сексистские комментарии по поводу внешности своей коллеги, нардепа Ирины Аллахвердиевой, которые он допустил во время разговора с лидером фракции Давидом Арахамией в Николаеве.
Правда, Корниенко утверждает, что только первая короткая часть диалога была об Аллахвердиевой, а вот восхищение энергичностью касалось возможной кандидатки в мэры Николаева от "Слуги народа" Татьяны Домбровсокой.
Соответствующее видео Корниенко опубликовал в Facebook.
Так, глава президентской партии признал, что действительно обсуждал с Арахамией Аллахвердиеву, несмотря на то, что еще вчера утверждал, что она к диалогу никакого отношения не имела, а видео было смонитировано.
"Хочу поставить последнюю точку в истории с моими вчерашними неуместными скандальными высказываниями. Прежде всего, хочу обратиться к госпоже Ирине Аллахвердиевой, моей коллеге и человеку, которого я очень уважаю, с просьбой извинить меня за ту первую небольшую часть разговора, когда я с Давидом Арахамией обсуждал свои впечатления от ее красоты. Но в абсолютно неприемлемой форме... Это были мои искренние впечатления от того, как вы выглядите и каким образом вы к этому пришли", - сказал Корниенко.
Отметим, что речь, вероятно, идет о словах "Аллахвердиева - красотка".
Однако, по словам Корниенко, характеристика "корабельная сосна" и предположение, что от знакомства с ней Зеленский "выкурит все свои айкосы", касалось возможного кандидата в мэры от партии "Слуга народа" Татьяны Домбровской.
"Что касается другой, большей части разговора, которая породила массовые цитирования, мемы и так далее. Хочу заверить всех, что это были мои мысли не про Ирину Аллахвердиеву, я готов свидетельствовать об этом под присягой, проходить любые процедуры, тестирования, полиграфы... Я обсуждал другого человека... Я обговаривал местного политика и возможного кандидата в мэры от партии "Слуга народа" Татьяну Домбровскую. Я с ней познакомился накануне и она действительно меня поразила своей энергией, своим запалом и я понимаю, что она могла бы быть достойным кандидатом от "Слуги народа", - заявил Корниенко.
Также глава партии признал, что форму для выражения своего восхищения он выбрал не очень уместную: местами неоднозначную, а местами просто обидную, которая действительно может восприниматься как сексизм.
"За это я хочу принести извинения госпоже Татьяне. Одновременно с этим продолжаю приглашать вас к участию в наших своеобразных импровизированных праймериз, которые проходят по всем городам и надеюсь, что вы в них имеете все шансы в них выиграть", - сказал Александр Корниенко.
Татьяна Домбровская, которую с Арахамией обсуждал Корниенко. Фото: Facebook/ Татьяна Домбровская
Также он прокомментировал свои более ранние заявления о том, что видео их диалога с Арахамией якобы является монтажом.
"Прокомментирую вопрос о склейке или монтаже. Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. И понятно, что нужно быть полным отморозком, чтобы это утверждать, чтобы убеждать в этом общество. Но мы с Давидом четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины - коротким - и более подробным госпожи Татьяны была немного более долгая пауза, немного больше слов, чем на том видео, которое распространялось, там нет вообще этого момента. Может, он утратился при стриме", - заявил Корниенко.
Напомним, "Страна" подробно описывала, как руководство "Слуги народа" попало в сексистский видеоскандал.
Также мы писали, что после этого "слугам народа" раздали темник о скандале с "корабельной сосной", в котором речь шла о том, что нельзя втягивать в него президента Зеленского.
Кроме того, "Страна" узнала, что думают сами "слуги народа" о скандале с "корабельной сосной".