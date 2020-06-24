Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился за сексистские комментарии по поводу внешности своей коллеги, нардепа Ирины Аллахвердиевой, которые он допустил во время разговора с лидером фракции Давидом Арахамией в Николаеве.

Правда, Корниенко утверждает, что только первая короткая часть диалога была об Аллахвердиевой, а вот восхищение энергичностью касалось возможной кандидатки в мэры Николаева от "Слуги народа" Татьяны Домбровсокой.

Соответствующее видео Корниенко опубликовал в Facebook.

Так, глава президентской партии признал, что действительно обсуждал с Арахамией Аллахвердиеву, несмотря на то, что еще вчера утверждал, что она к диалогу никакого отношения не имела, а видео было смонитировано.

"Хочу поставить последнюю точку в истории с моими вчерашними неуместными скандальными высказываниями. Прежде всего, хочу обратиться к госпоже Ирине Аллахвердиевой, моей коллеге и человеку, которого я очень уважаю, с просьбой извинить меня за ту первую небольшую часть разговора, когда я с Давидом Арахамией обсуждал свои впечатления от ее красоты. Но в абсолютно неприемлемой форме... Это были мои искренние впечатления от того, как вы выглядите и каким образом вы к этому пришли", - сказал Корниенко.

Отметим, что речь, вероятно, идет о словах "Аллахвердиева - красотка".

Однако, по словам Корниенко, характеристика "корабельная сосна" и предположение, что от знакомства с ней Зеленский "выкурит все свои айкосы", касалось возможного кандидата в мэры от партии "Слуга народа" Татьяны Домбровской.

"Что касается другой, большей части разговора, которая породила массовые цитирования, мемы и так далее. Хочу заверить всех, что это были мои мысли не про Ирину Аллахвердиеву, я готов свидетельствовать об этом под присягой, проходить любые процедуры, тестирования, полиграфы... Я обсуждал другого человека... Я обговаривал местного политика и возможного кандидата в мэры от партии "Слуга народа" Татьяну Домбровскую. Я с ней познакомился накануне и она действительно меня поразила своей энергией, своим запалом и я понимаю, что она могла бы быть достойным кандидатом от "Слуги народа", - заявил Корниенко.

Также глава партии признал, что форму для выражения своего восхищения он выбрал не очень уместную: местами неоднозначную, а местами просто обидную, которая действительно может восприниматься как сексизм.

"За это я хочу принести извинения госпоже Татьяне. Одновременно с этим продолжаю приглашать вас к участию в наших своеобразных импровизированных праймериз, которые проходят по всем городам и надеюсь, что вы в них имеете все шансы в них выиграть", - сказал Александр Корниенко.

Татьяна Домбровская, которую с Арахамией обсуждал Корниенко. Фото: Facebook/ Татьяна Домбровская

Также он прокомментировал свои более ранние заявления о том, что видео их диалога с Арахамией якобы является монтажом.

"Прокомментирую вопрос о склейке или монтаже. Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. И понятно, что нужно быть полным отморозком, чтобы это утверждать, чтобы убеждать в этом общество. Но мы с Давидом четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины - коротким - и более подробным госпожи Татьяны была немного более долгая пауза, немного больше слов, чем на том видео, которое распространялось, там нет вообще этого момента. Может, он утратился при стриме", - заявил Корниенко.

Напомним, "Страна" подробно описывала, как руководство "Слуги народа" попало в сексистский видеоскандал.

Также мы писали, что после этого "слугам народа" раздали темник о скандале с "корабельной сосной", в котором речь шла о том, что нельзя втягивать в него президента Зеленского.

Кроме того, "Страна" узнала, что думают сами "слуги народа" о скандале с "корабельной сосной".