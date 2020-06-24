В четверг, 25 июня, в западной части Украины, включая Карпаты, Прикарпатье и Буковину, снова будут дожди. Гидрологическая ситуация остается сложной и опасной.

Об этом в среду, 24 июня, на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Без особой надобности не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи", - предупредила она.

По ее словам, большая часть страны завтра будет без осадков, разве что в отдельных регионах могут быть дожди с грозами. Температура воздуха ожидается в пределах +26...+30 градусов, на Западе Украины +23...+27 градусов.

По данным синоптика, в Киеве четверг будет теплым и солнечным, без осадков, +28 градусов.

"Паводки из-за длительных дождей на Западе Украины уже наделали беды, повреждены дороги, разрушены мосты, села оказываются в изоляции, есть даже человеческие жертвы. К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно.

Поэтому внимательно следим за ежедневными уточненными прогнозами", - написала Диденко.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки, которые привели к масштабным дождевым паводкам. За несколько дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

"Страна" подробно разбиралась, почему на Западную Украину обрушилось жуткое наводнение.