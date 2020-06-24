Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области, где сегодня, 24 июня, состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов, посетила зону ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора на Telegram-канале.

Так, целями сегодняшнего совещания, было определение основных направлений предупреждения и противодействия преступности, прежде всего в условиях вооруженного конфликта и временной оккупации отдельных районов Донбасса.

Как сообщается, органы правопорядка Донецкой области сейчас расследуют более 5 000 уголовных производств по более 8 000 правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Только за 5 месяцев 2020 зарегистрировано более полутысячи уголовных преступлений данной категории, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Венедиктова совместно с правоохранителями области посетила зону ООС. В частности они прибыли на место разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка-Петровское в Донецкой области.

Также в сообщении сказано, что в селе Бугас, они почтили память Андрея Жука - командира батальона 72 ОМБр "Маугли". Он погиб 2016 в результате боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Ирина Венедиктова на Донбассе. Фото: Офиса генпрокурора

Ранее мы писали, что в зоне ООС произошло три десятка обстрелов, трое военных ВСУ были ранены.

Также писали, что по данным опроса, остановка войны на Донбассе для украинцев оказалась вдвое важнее возвращения Крыма.