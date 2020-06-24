Рейтинг кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена в июне 2020 года составляет 50%, а нынешнего американского лидера Дональда Трампа поддерживает всего 36% избирателей. Так, Байден обходит Трампа на 14%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Siena College и New York Times.

Уточняется, что Байден имеет широкую поддержку среди женщин и так называемых "небелых избирателей". При этом некоторые сторонники республиканцев больше не поддерживают Трампа из-за неэффективной, на их взгляд, борьбы с коронавирусом. Также избиратели недовольны резкими заявлениями президента о применении силы для разгона протестов, которые вспыхнули после убийства афроамериканца Джоржда Флойда.

По данным опроса, рейтинг Байдена составляет 50%, Трампа - 36%. По данным New York Times, этот показатель - один из самых худших за все время президентства Трампа. Его избрание на второй срок оказывается под вопросом.

Сейчас, отмечает издание, Байдена поддерживает большая часть чернокожих и латиноамериканских избирателей, женщины и молодежь. Среди мужчин, белых и избирателей среднего и старшего возраста - поддержка Байдена и Трампа приблизительно одинакова.

Напомним, Трамп назвал главную причину своего возможного проигрыша Байдену на президентских выборах. По его мнению, вероятность, что он проиграет президентские выборы в ноябре 2020 года будет выше, если голосование пройдет также и по почте.

Также мы писали, что Байден пригрозил Трампу военным переворотом, если тот не покинет Белый дом в случае поражения на выборах.