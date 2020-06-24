Окружной административный суд Киева получил два иска к правительству Украины относительно обжалования постановления о внесении изменений в порядок пересечения украинцами государственной границы с Россией.

Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба ОАСК.

Так, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".

"В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт", - сказано в сообщении.

В данный момент суд решает вопрос об открытии производства по административным делам.

Напомним, в декабре прошлого года Кабинет министров решил, что с 1 марта украинцам разрешат ездить в Россию только по загранпаспортам.

Как сообщалось, 1 марта на границе с РФ завернули 15 человек без загранпаспортов.