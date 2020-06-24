Лидер радикальной группы "Братство" Дмитрий Корчинский облил водой участника АТО, главу объединения ЛГБТ военных, ветеранов и волонтеров Виктора Пилипенко, который уже несколько лет не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала "Апостроф ТВ".

В телепрограмме речь шла о возможности легализации нетрадиционной сексуальной ориентации в Украине. Корчинский категорически не поддерживает эту инициативу. Ведущая спросила, облегчило бы ситуацию с ЛГБТ-сообществом в стране открытое заявление кого-то из публичных личностей о своей принадлежности к секс-меньшинствам.

"Вообще нормально, когда в обществе могут жить открыто. К сожалению, в Украине с этим ситуация значительно сложнее, и людям тяжело делать каминг-ауты… Получишь по морде или появится вот такое пустое место, которое будет на этом делать капитал", - указывая рукой на Корчинского ответил Пилипенко.

В свою очередь, Корчинский схватил стакан воды и плеснул содержимым в лицо Пилипенко. Затем лидер радикалов замахнулся на представителя ЛГБТ. Но ведущей удалось развести конфликтующие стороны на свои места в студии.

"Ты - пустое место, запомни… Пустое место… Этот человек провоцирует, чтобы я ушел. Но меня радует, что тебя это так зацепило… Балабол", – сказал Пилипенко, обращаясь к Корчинскому.

Ведущая призывала стороны к компромиссу.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне 22 июня Родину-мать в Киеве нарядили в ЛГБТ-символику.

Также мы сообщали, что Корчинский назвал жителей "ЛДНР" поддаными второго сорта.