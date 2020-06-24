Спасатели временно переселяют жителей трех сел Монастырского района Тернопольской области из-за перелива через дамбу на реке Днестр, который случился 24 июня.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, из-за перелива через дамбу подтопило сельскохозяйственные угодья. Также наблюдается угроза потопа в селах Устье-Зеленое и Лука.

"В настоящее время проводится частичное отселение жителей с. Устье-Зеленое (103 чел.) и с. Лука (51 чел.)", - сказано в сообщении.

Кроме того, в результате поднятия воды произошло подтопление угодий в селе Коропец. Оттуда сейчас проводится частичное отселение 100 жителей.

Напомним, в четырех областях Украины в начале недели случился масштабный потоп: из-за интенсивных дождей в реках на западе Украины вода вышла из берегов.

Также мы писали, что Шмыгаль и Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область из-за потопа на Западной Украине.

Премьер-министр заявил, что масштаб потопа на западе Украины хуже, чем в 2008 году.