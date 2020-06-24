Сообщение о разводе российского комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказалось розыгрышем.

Об этом рассказал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони в интервью "Комсомольской правде".

"Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", — заявил Маркони.

По его словам, пара получила синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. "В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку [чтоб определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих", — добавил ведущий Comment Out.

Он уточнил, что посты Харламова и Асмус о разводе написаны "с карточки".

Маркони рассказал, что новый выпуск шоу с участием звездной пары выйдет в июле. "Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем", — заключил ведущий.

Отметим, что по условиям шоу Comment Out участникам иногда нужно публиковать провокационные посты в соцсетях.

Напомним, вчера 22 июня Асмус написала о разводе с Харламовым в своем Instagram. По ее словам, к такому решению супруги пришли давно, около года назад. По данным источников из окружения семьи Кристины Асмус и Гарика Харламова заявили, что началом их разлада мог стать ремонт в купленном доме. Пара переехала в отремонтированный дом в элитном поселке в Подмосковье в 2020-м, недвижимость была приобретена в 2019 году. Как известно, пара поженилась в 2013 году. В браке у них родилась дочь Анастасия.

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