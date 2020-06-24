В Министерстве юстиции рассказали, какие в Украине были самыми популярными именами новорожденных в 2020 году. Чаще всего украинцы называли своих малышей Артем и Софья. Среди популярных имен также Матвей и Луна.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста на странице в Facebook.

"Также родители больше всего отдавали предпочтение таким мужским именам, как: Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

Среди девичьих имен довольно популярными оказались: Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна", - говорится в сообщении.

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