Прибывший в Москву президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не смог поучаствовать в параде Победы, поскольку у двоих сопровождавших его людей выявили коронавирус. Однако в Кремль Жээнбеков все же приехал, он был в медицинской маске. Об этом сообщает "Спутник Кыргызстана".

По данным пресс-службы лидера Кыргызстана, перед вылетом в Москву все члены делегации страны и сопровождающие лица сдали тест на коронавирус и у всех были отрицательные результаты. А вот тесты, сделанные иуже в столице России, оказались положительными у заведующего отделом внешней политики Аппарата президента Кыргызстана Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны.

Сейчас делегация Кыргызстана уже вернулась в Бишкек.

"Будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат - 14 дней самоизоляции", - сказала пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева и добавила, что до в ожидании результатов очередного теста на Covid-19 президент и другие члены делегации самоизолируются на три дня.

Ранее "Страна" писала о том, что первая ракетка мира подхватил коронавирус на организованном им самим турнире.

Также мы сообщали, что Трамп распорядился делать меньше тестов, чтобы реже выявлять коронавирус.