Компания "Укрзализныця" (УЗ) на летний период и в связи с послаблением карантина назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити/Интерсити+" №761/762 сообщением Киев-Одесса-Киев.

Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба компании.

Поезд будет курсировать каждый день с 1 июня по 31 августа. Состав будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 06:19 и прибывать в Одессу в 14:01 с остановками на станциях: Козятин (08:16-08:17), Винница (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) и Подольск (11:57-11:58).

Обратно в Одессу поезд будет отправляться в 15:41 и прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" в 22:59 с остановками на станциях: Подольск (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Винница (20:36-20:38), Козятин (21:19-21:20).

Поезд будет курсировать составом из вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ), а в период с 20 по 25 июля – составом производства Hyundai Rotem.

Кроме того, компания также отметила, что в одесском направлении уже курсирует скоростной поезд категории "Интерсити+" № 763/764 в сообщении Киев-Одесса-Киев.

Напомним, ранее журналисты узнали, во сколько обойдется украинцам дорога на море в поезде этим летом.

Также мы писали, что "Укрзализныця" запустила еще 50 пригородных электричек.