Лукашенко назвал Москву столицей родины. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня не захотел становиться рядом с Путиным на возложении цветов во время парада Победы, назвал Москву столицей родины. 

Это произошло уже после парада, когда белорусский президент прощался со зрителями. Видео обнародовано в Telegram-канале "RIA Kremlinpool".

Видео снималось с трибуны, когда Лукашенко шел вдоль нее после завершения мероприятия. Один из гостей поблагодарил иностранных лидеров за то, что они приехали в Москву. 

"В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте", - сказал, обернувшись к трибунам, Лукашенко. 

Напомним, "Страна" подробно описывала, как 24 июня проходил Парад в Москве в честь 75-летия Победы.

Также мы писали, что во время трансляции Парада Победы в Москве дрон влетел в дуло танка и показал его кабину.

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