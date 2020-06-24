Мощные ливни подтопили уже более 160 населенных пунктов в 29 уездах в Румынии. Жертвами наводнения стали уже три человека. Они проживали в уездах Бихор, Сучава и Васлуй. Также спасатели продолжают искать а 4-летнюю девочку из Сибиу, которая упала в реку, текущую через город. Об этом сообщает Digi24.

Сотни домов в центре и на севере Румынии обесточены в результате стихии. Местные СМИ пишут о том, что июнь 2020 года стал рекордным по количеству осадков за последние 60 лет.

Для уездов Бистрица-Нэсэуд, Сучава и Марамуреш (граничит с Украиной) на 24 июня объявлен красный уровень предупреждения о наводнений.

Напомним, паводки затопили Прикарпатье, Буковину и Закарпатье. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков сегодня утром вылетели в Ивано-Франковскую область.

Также мы сообщали, что по данным ГСЧС, в Ивано-Франковской области затопило почти 5 000 домов, в отдельные села еду доставляют на вертолетах.