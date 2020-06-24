Президент Украины Владимир Зеленский, который 12 июня перешел на особый режим работы в связи с обнаружением коронавируса у его жены Елены, выходит из самоизоляции в пятницу, 26 июня.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель пишет "РБК-Украина".

Так, по словам Мендель, двухнедельный срок особого режима работы Владимира Зеленского заканчивается 26 июня.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила Мендель.

Сообщается, что на пятницу запланирован рабочий визит Зеленского в Херсонскую область.

Отметим, что сегодня, 24 июня, президент Владимир Зеленский уже выходил из Офиса президента. Он общался с шахтерами из Львовской области, которые уже два дня стоят под зданием ОП из-за задолженностей по зарплатам.

Напомним, мы писали о том, как Зеленский зашел в закрытый чат дальнобойщиков, обозвал их засранцами и пообещал сделать больно.