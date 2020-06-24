В партии "Слуга народа" феерический скандал. Глава партии Александр Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Делали это брутально, красноречиво и с подробностями. И не заметили, что разговор попадает в прямую трансляцию. Из обсуждения стало понятно, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".

"Страна" успела записать этот диалог, а сегодня - опросить "Слуг народа", что они думают об этом скандале.

Отметим, что далеко не все поверили в официальную версию партии о том, что это якобы монтаж (на самом деле, это, конечно же, не монтаж).

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

"Я человек военный, с 17 лет надела форму. Поэтому считаю, что когда мы боремся за равные возможности, то говорим о профессиональности, а не о половом признаке. Ситуация, в которую попали Арахамия и Корниенко, дискредитирует статус женщины в политике. У нас политика - мужского рода. Например, выборы в мэры Киева (Ирина Верещук будет в них участвовать - Ред.). "Та ну, она женщина, не справится", - говорят обо мне. Так же было, когда я шла в мэры в своем родном городе Рава-Русская: "Разве этот ребенок справится, ей всего 29 лет"".

Если честно, то самим женщинам нужно определиться: так ли мы видим равные возможности? Или мы готовы соревноваться профессионально, не плакать, не ныть, не просить? В конце концов, идти в армию? И тогда у таких, как Корниенко, язык не повернется говорить так, как он отзывался об Алахвердиевой за ее спиной. Говорил ли он о своих коллегах-мужчинах так? О тюнинге и так далее.

Я была удивлена, о чем Арахамия и Корниенко говорят в Николаеве и Днепре. Они должны обсуждать, как выиграть местные выборы, какие должны быть способности у женщин для участия в местных выборах. А они, к сожалению, обсуждают внешний фактор. Хотя об энергетике Ирины тоже вспомнили. Что ж, оставим это на их совести.

Ирине я желаю всего самого наилучшего, она действительно профессиональный, энергичный политик. Не знаю, что значит термин «корабельная сосна». Если бы Корниенко служил в армии, я бы подумала, что это сленг. А так - где он, а где армия? Он, как мне кажется, и в армии не служил, чтобы о корабельной сосне рассуждать.

Лучше бы Корниенко подумал о тюнинге, который будет на лицах депутатов, если мы проголосуем законопроект "3613", согласно которому за неуплату коммуналки могут забрать имущество, запретить выезд за границу. Вот тогда люди дадут тюнинг всем, несмотря на то, женщина это или мужчина. По поводу слов Корниенко о том, что "президент выкурит айкос и подпрыгнет", то пусть Зеленский даст ему исчерпывающий ответ. Думаю, он уже это сделал".

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

"Такие высказывания - недопустимы. Александр Корниенко публично извинился. В любом случае такие высказывания - недопустимы в демократической стране. Насчет "корабельной сосны", я не владею терминологией, я молодой политик, поэтому не берусь комментировать. Александр признал ошибку и принес официальные извинения".

Евгений Шевченко, депутат фракции "Слуга народа":

"Двое мужчин сидели о обсуждали женщину, не зная, что их записывают. Ничего оскорбительного в этом нет. Наоборот, это говорит о том, что женщина энергичная, трудоспособная и креативная. Не забывайте, что в политике уже есть такая женщина, которая свой сексуальностью притягивала и завораживала мужчин - Юлия Тимошенко. Ну, а теперь будет еще Ирина Алахвердиева! Пополнили, так сказать, отряды энергичных женщин. Весь мир построен на сексуальности женщин: войны, мир, геополитика, - все из-за женщин. Пусть за Алахвердиевой будет Николаев. Хороший пиар.

Не считаю это зашкваром, все мужчины обсуждают женщин. На нее, кстати, все мужчины внимание обращают в Раде, со всех фракций. Это непоказательная норма для воспитания детей, но они взрослые мужчины. Что теперь? Давайте отправим их в отставку за то, что они сравнили Иру с "корабельной сосной"?

Слова Корниенко о том, что тюнинг "too much", я не понял. "Корабельная сосна" значит непотопляемая, а о тюнинге - непонятно. Что он имел в виду? Может, ему завидно. Так я ему дам совет. Пусть бегает по утрам, и у него кузов подтянется. Ему может завидно, что она старше его и так выглядит".

Сергей Демченко, депутат фракции "Слуга народа":

"Мы не знаем, правдива эта запись или нет. Я не присутствовал там и не общался с коллегами по этому поводу. Всю неделю работаю на округе. Насчет обсуждения мужчинами женщин или женщинами - мужчин, то есть много примеров, например, "О чем говорят мужчины". Извинения должны принести много людей, которые причастны к этой истории. Вчера впервые услышал термин «корабельная сосна». Может, я где-то ограничен в понимании таких высказываний. Я знаю, что такое корабль и что такое сосна, но не понимаю это высказывание и в каком смысле его применяют".