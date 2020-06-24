По состоянию на 24 июня Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина. Стоит отметить, что в предыдущий день, таких регионов было 14. По данным на сегодняшний день, список покинула Житомирская область, показатели которой за сутки улучшились.

Таблицу готовности регионов к снятию части карантинных ограничений в среду 24 июня, опубликовало министерство здравоохранения.

Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:

Отметим, что ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах. Так, критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствуют: Закарпатская (58,43%), Черновицкая (53,64%) области.

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют: Днепропетровская (23,94), Донецкая (23,30), Луганская (18,81), Николаевская (17,12), Одесская (21,41) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом ПЦР (не более 11%) не соответствуют: Волынская (19,33%), Закарпатская (14,54%), Львовская (20,40%), Ровенская (23,23%), Черновицкая (12,12%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют: Закарпатская (10,78%), Ивано-Франковская (18,99%), Киевская (23,23%), Одесская (58,11%), Ровенская (76,76%), Тернопольская (28,66%), Черновицкая (11,97%) области, а также Киев (11,55%).

В Киеве заполненность составляет 41,97%, количество тестирований на 100 тысяч населения - 101,39, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,04%.

Данные на 24 июня. Инфорграфика: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, ранее мы сообщали, почему столица Украины не готова к дальнейшему смягчению карантина.

Также мы писали, что в Украине считается нарушением карантина до 31 июля.