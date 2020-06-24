Израильские ученые начали испытания пассивной вакцины с высокой концентрации антител-IgG для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом в среду, 24 июня, информирует издание The Jerusalem Post.

По данным издания, это первый случай в мире, когда подобная вакцина используется для борьбы с коронавирусом. Сообщается, что данное лекарство изготавливается на основе плазмы переболевших Covid-19 людей, кровь которых обрабатывается и из нее создается сыворотка с повышенной концентрацией антител-IgG.

Испытания вакцины проходит в одной из крупнейших больниц Израиля - "Хадасса". Результаты применения лекарства дают специалистам основания для продолжения и масштабирования исследований.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский приказал профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса Covid-19.

В то же время в Китае ученые опасаются, что разработанная местными учеными вакцина от коронавируса не будет готова к продаже до 2021 года. Ее не успеют подготовить, так как для третьей стадии испытаний препарата недостаточно зараженных, которых требуется тысячи.