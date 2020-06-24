Большой арсенал оружия нашел 41-летний житель Кривого Рога в купленном им гараже. Мужчина обратился в полицию с заявлением о добровольной сдаче четырех охотничьих ружей, шести пистолетов, 14 гранат, 10 запалов и почти 270 патронов. Передает "Днепр оперативный" со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

По словам заявителя, гараж он недавно приобрел в Павлограде. 23 июня полиция изъяла из гаража патроны калибра 5,42 мм - 189 единиц, калибра 9 мм - 64 единиц, калибра 16 мм - 16 единиц, 4 охотничьих ружья, 6 пистолетов, 10 запалов, 10 гранат Ф-1, 4 единицы РГД и нож. Все оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Фото: Нацполиция

По данному факту в суд направят ходатайство об освобождении мужчины от уголовной ответственности, согласно ч. 3 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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