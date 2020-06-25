Со среды, 25 июня, в России стартует "марафон" голосования по поправкам к Конституции.

Люди смогут приходить на избирательные участки на протяжении недели. В Москве и Нижегородской области отдать голоса можно и по Интернету.

Промежуточные данные озвучиваться не будут. Результаты станут известны 1 июля, в последний день голосования.

"Страна" отвечает на пять главных вопросов, связанных с поправками к Конституции России.

1. Как в России хотят исправить Конституцию?

Изменения прописаны во все главы (шесть из восьми), которые разрешается править без принятия новой Конституции.

Часть из них касается социальных вопросов. Так, в поправках прописано, что индексация пенсии должна проводиться минимум один раз в год.

Минимальный размер оплаты труда для трудоспособных граждан устанавливается на уровне не ниже прожиточного минимума. Сейчас это 12 130 рублей в месяц (4688 гривен, в Украине минимальная зарплата 4723 гривен).

Русский указан как язык государствообразующего народа. В это же время в Конституции сохраняется пункт, что республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные языки.

Несколько поправок затронули институт семьи. Фиксируется, что брак - это союз мужчины и женщины (ранее пол граждан, которые женятся, не указывался). А также, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях.

Россия теперь возлагает на себя обязанность помогать не только своим гражданам, проживающим за рубежом, но и соотечественникам. Дословно это звучит так:

"Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности".

Согласно российским законам, под соотечественниками РФ подразумевает иностранцев, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории России или СССР.

Конституционный суд получит право решать международные вопросы, которые противоречат Конституции РФ. Основной закон России будет иметь главенство над международными договорами и обязательствами.

Записывается недопустимость отчуждения части территории России (отсылка к невозможности вернуть Крым Украине) и упоминается Бог:

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство"

Представители органов власти, начиная с регионального уровня, не могут иметь второго гражданства или вида на жительство в другой стране.

В первоначальной версии указывалось, что президентом России не может стать человек, который ранее имел другое гражданство. Но, дабы не обижать крымчан, для них в финальной версии прописано исключение.

Новый пункт появился и об истории с отсылкой к Великой отечественной войне, но не только:

"Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается"

Еще часть поправок касается полномочий президента России. И, наконец, самое громкое изменение - "обнуление" президентских сроков для Владимира Путина, о чем мы расскажем ниже.

В бюллетене не записываются все многочисленные изменения. Точнее, вообще никакие не записываются. Предусматривается, что гражданин идет голосовать уже с пониманием смысла поправок. Или же сможет почитать о них на плакатах на своем избирательном участке.

Формулировка в бюллетене такая: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Варианты ответа - "да" и "нет". То есть человек будет отдавать голос за поправки в совокупности.

2. На сколько сроков сможет переизбираться Путин?

Самой обсуждаемой поправкой считается наделение Путина возможностью баллотироваться в президенты снова.

Очередные выборы в России пройдут в 2024 году. В них по действующей Конституции Путин участвовать бы не смог, поскольку сейчас пребывает во второй каденции подряд. Если бы изменения не вносились, избираться снова он бы смог только в 2030 году, "уступив" одну каденцию другому человеку, как это уже было в случае с Дмитрием Медведевым.

Поправками предусмотрено, что гражданин не может был президентом РФ более двух сроков (без слова "подряд"). Однако указывается, что каденции до данных поправок учитываться не будут. Отсюда и появилось "обнуление".

Итого: Владимир Путин будет президентом еще четыре года, до 2024.

Следующая (первая) каденция - шесть лет, до 2030. Вторая кандеция - еще шесть лет, до 2036 года.

Всего в теории Путин может быть главой РФ еще 16 лет, до исполнения 83 лет (сейчас ему 67).

3. Увеличатся или уменьшатся полномочия Путина?

Интересно, что согласно изменениям в Конституцию полномочия президента РФ несколько урезаются.

Главное нововведение - правительство будет назначаться не президентом, как сейчас, а формироваться Госдумой по представлению премьер-министра (впрочем, его кандидатуру также как и сейчас будет вносить президент).

То есть, министров будет назначать не Путин, а парламент по представлению премьера (также как сейчас это происходит в Украине).

Хотя, учитывая, что у Путина в Госдуме свое "монобольшинство" в виде фракции "Единой России" (у нее там две трети голосов) на данный момент эти изменения выглядят формальностью.

Однако если допустить ситуацию, что в будущем в нижней палате парламента РФ партия президента не будет иметь большинства (как это в России было в 90-е годы), это приведет либо к политическому кризису, либо к необходимости Кремля договариваться о коалиции с другими фракциями.

Пока Путин у власти, то вероятность такого сценария чисто гипотетическая. Однако после его ухода данная схема формирования правительства может стать проблемой для его преемника, если он не сможет сформировать свое большинство в Госдуме. К слову, по одной из версий специально для этого подобные изменения и принимаются - чтоб следующему президенту было бы труднее сконцентрировать в своих руках такую же реальную власть как у Путина.

А вот по другим направлениям права президента расширяются.

Если сейчас по представлению президента назначаются только судьи Конституционного и Верховного судов, то после поправок глава РФ будет подавать кандидатуры их председателей и замов. Еще президент сможет вносить в Совет Федерации представления на их увольнения в случае, если те совершат "поступок, порочащий честь и достоинство судьи". Бонусом глава РФ получает право назначать председателей, их заместителей и судей еще и федеральных судов.

После поправок президент напрямую сможет назначать и увольнять генерального прокурора и его замов (сейчас их представления подаются Совету Федерации), прокуроров всех субъектов страны.

Следующая новая опция у президента - формирование Государственного Совета. Это новый орган, который "определяет основные направления внутренней и внешней политики...". Его советским аналогом можно назвать Политбюро - высший руководящий орган коммунистической партии.

И еще один новый пункт - президент, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью. То есть привлечь его к уголовной ответственности будет нельзя.

4. Будут ли голосовать в Крыму и на Донбассе?

В Крыму будут размещены избирательные участки. Все жители полуострова, у которых есть российское гражданство и избирательное право, смогут отдать свой голос.

По данным на начало июня, по указу Путина российское гражданство в упрощенном порядке получили около 180 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР". Еще около 100 тысяч заявлений находятся в стадии оформления.

Все эти 180 тысяч жителей "республик" по законам РФ считаются полноправными российскими гражданами. Де-юре они могут принять участие в голосовании, невзирая на отсутствие прописки. Де-факто большинство из них проголосовать не смогут, поскольку из-за коронавируса пересечение границы с Россией усложнено.

При этом власти "республик" уже заявили, что не будут требовать самоизоляции тех, кто ездил на голосование и вернулся тем же днем.

5. Что означает обновленная Конституция РФ для Украины?

По последней социологии, 61% потенциальных избирателей в России поддержат поправки. Каждый пятый (21%) будет голосовать против. 18% респондентов затруднились ответить, не будут участвовать в голосовании или испортят бюллетень.

Против изменений в Конституцию выступают различные оппозиционные силы (начиная от прозападных либералов и заканчивая коммунистами) однако даже в совокупности их влияние не является определяющим в обществе. Кроме того, среди оппозиционеров нет единого мнения как им нужно поступить: одни выступают за бойкот голосования, чтоб снизить явку, другие - за то, чтоб призвать людей приходить, но голосовать против.

Так или иначе, но с большой вероятностью поправки к Конституции РФ будут 1 июля приняты. Вопрос лишь - с каким процентом поддержки.

Для Украины же принятие поправок будет означать неизменность нынешнего курса российского государства, так как Путин, скорее всего, теперь пойдет еще на один срок.

Также снижается вероятность дестабилизации ситуации в России, которая была бы вероятна, если б все знали, что нынешний президент уже точно не будет править после 2024 года. В таком случае, могла бы развернуться борьба между его потенциальными преемниками, а влияние самого Путина, как уходящего лидера, стало бы быстро снижаться.

Нынешние же поправки в основной закон РФ цементируют нынешний курс российской власти, продлевая и власть Владимира Путина, и в целом конфигурацию власти, которая установилась в России за последние двадцать лет.

Это значит, что рассчитывать на ослабление позиций РФ по Донбассу явно не стоит. Как и по Крыму, который после поправки о неотчуждении территорий становится невозможным отдать Украине без изменения основного закона.

Также утверждается курс на "защиту соотечественников за рубежом" - причем, что примечательно, необязательно русских по национальности. Это отсылка в первую очередь к Украине и, в частности, Донбассу. Таким образом, российская власть дает понять, что прежняя политика по этим направлениям будет продолжена, а возможно и активизирована. Ведь после 1 июля, если поправки будут приняты, она будет прямо прописана в Конституции.