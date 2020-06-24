Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, призванный обеспечить абитуриентам из Крыма и ОРДЛО возможность поступить в украинские ВУЗы без прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом в среду, 24 июня, информирует официальный сайт парламента.

Так, проект закона №3734 "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц) зарегистрирован в Верховной Раде и помечен как неотложный.

Как мы писали ранее, инициатива Зеленского предусматривает, что выпускники с временно неподконтрольных территорий будут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, но в пределах выделенных квот. Пока такая норма действует лишь для выпускников из Крыма.

Подробно об этом законопроекте мы писали в отдельном материале.