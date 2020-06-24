Если в течение ближайших трех дней в Киевской области не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом, карантин в регионе будет ужесточен.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 24 июня сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, видео обнародовано в Facebook.

"Показатель по загруженности больничных коек – 22,3%, охват тестирования – 41,98%, процент выявления – 5,88%, динамика роста случаев инфицирования – 23,23%. Именно этот показатель вызывает обеспокоенность (поскольку он больше 10% - ИФ), если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение", - сказал он.

По данным Володина, на сегодня в Киеве зафиксировано 2 332 заражения коронавирусом, 1 147 пациентов выздоровели, 47 человек умерли. В больницах находятся 263 жителя области, остальные лечатся дома на самоизоляции. Медицинское наблюдение установлено за 9 021 человеком.

Напомним, по данным Минздрава, 23 июня 14 областей Украины не соответствовали критериям Кабмина для смягчения карантина. Это Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Житомирская, Донецкая, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Также мы писали, что в Украине сегодня установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки - за день Covid-19 выявили у 940 человек.